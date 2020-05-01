المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن نتائج 148 حالة اشتباه بكورونا وارتفاع جديد لعدد الاصابات

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 148 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في بيانه، استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020م عدد (148) عينة وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ـ عدد (146) عينة سالبة.

ـ عدد (2) عينة موجبة لمخالطين.

واضاف البيان أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل حالة وفاة ثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ترتفع عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 63 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 18 حالة، وتوفيت 3 حالات.

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