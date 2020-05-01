الحاسي: عينات العائدين من مصر نتائجها سلبية حتى الآن

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا، أحمد الحاسي، إن فرق الرصد والتقصي تواصل العمل على أخذ عينات من المواطنين العائدين من مصر، مؤكدا أن جميع عينات العائدين من مصر نتائجها سلبية حتى الآن.

وأضاف الحاسي، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الفرق كانت في درنة ثم استكملت أمس الخميس في البيضاء وشحات وسوسة وسحبت 725 عينة من المواطنين العائدين من مصر ولا توجد حتى الآن عينات إيجابية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة، أن معمل “كوفيد 16” في بنغازي استلم حتى الخميس عدد 400 عينه اشتباه بفيروس كورونا و لا توجد بينها عينات موجبة.

وأكد الحاسي، أن المسح الطبي العشوائي داخل المناطق سيكون السبت على تمام الساعة 9:30 مساء، مشددًا على المواطنين مساعدة الفرق لكي تكمل مهمتها في أقرب وقت.