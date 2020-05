أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس

كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز أنه

تم فحص 148 عينة منهم 146 سالبة وعينتين موجبتين مع تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس

كورونا.

