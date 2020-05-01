الحليق يطالب باتخاذ قرارات جدية لرفع الغطاء عن حكومة الوفاق

أعرب نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق، عن دهشته الشديدة لصمت المجتمع العربي والدولي تجاه التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي وخرق كل المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب الحليق في تصريح لـ”العين الإخبارية”، الاتحاد الإفريقي بالتدخل لإيقاف الغزو التركي عبر كل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة واتخاذ خطوات وتدابير لإيقاف هذا الغزو، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات جدية لدعم خيارات الشعب الليبي المتطلع للقضاء على المليشيات المسلحة التي تتحكم في قوته، ورفع الغطاء الدولي عن حكومة الوفاق التي تجلب المرتزقة السوريين بدعم مباشر من تركيا راعية الإرهاب بحسب قوله.

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