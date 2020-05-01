“الوطني لمكافحة الأمراض”: فحص 148 عينة وتسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيانه رقم (54)، استلام المختبر المرجعي لصحة المجتمع (148) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «المركز الوطني» في بيانه المنشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص لـ (146) حالة سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، وإيجابية عدد (2) عينة من المخالطين.

وأوضح بيان المركز، أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه بعد ستة أيام من إعلان المركز الوطني لفحص الحالات المصابة، تظهر حالتين إيجابيتين، وبذلك ارتفع حجم الإصابات إلى 63 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وثلاث حالات وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد في ليبيا حتى اليوم.