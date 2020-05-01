مخاطبا رؤساء الغرف الأمنية.. الناظوري يشدد على ضرورة إغلاق المحال التجارية أثناء ساعات الحظر  

بنغازي-العنوان وجه رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، تعليماته إلى رؤساء الغرف الأمنية المشتركة بالاستمرار في إغلاق جميع المحلات التجارية أثناء ساعات حظر التجول المحددة خلال شهر رمضان المبارك. وشدد الناظوري في تعليماته على ضرورة التقيد بالتعليمات السابقة وعدم التهاون في قفل جميع المحلات خلال ساعات الحظر.
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صحيفة العنوان الليبية
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