تونسيون عالقون على الجانب الليبي من معبر الذهبية منذ شهر

كشفت

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، الجمعة، عن وجود تونسيين عالقين في العراء

من الجانب الليبي بالمعبر الحدودي “الذهيبة” منذ أكثر من شهر.. على حد قولها

.

وأضحت

الهيئة، فى بيان لها، أن العالقين ممنوعين من الدخول إلى تونس أو العودة إلى ليبيا

نتيجة غلق المعبر من قبل السلطات التونسية، مؤكدة تعرضهم باستمرار إلى تهديدات واعتداءات

من قبل مجرمين وعصابات إرهابية.

يشار

إلى أن المعبر قد شهد محاولات للدخول دون إذن من الجانبين ، للضغط على الجهات الليبية

والتونسية حتى تنظر في أوضاعهم، خاصة مع دخول

شهر رمضان.

