مرزق تستلم شحنة معدات طبية من الوفاق.. (صور)

أعلنت بلدية مرزق وصول شحنة تحمل أدوية ومستلزمات ومعدات طبية وأجهزة وقاية من فيروس كورونا.

ونشرت البلدية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” صوراً تظهر وصول ثلاث سيارات إسعاف مجهزة وسيارة رش مبيدات وسيارة أخرى للاستجابة السريعة خاصة للعاملين في هذا المجال.

وبينت البلدية أن هذه الشحنة مقدمة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق وتم التسليم بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، وعدد من حكماء وأعيان مرزق.

وكانت لجنة مكافحة كورونا في حوض مرزق قد أعلنت تعليق العمل في كافة المرافق الصحية إلى حين توفر الإمدادات اللازمة لمجابهة وباء كورونا.

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