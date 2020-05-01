الجزائر تأكد موقفها من الأزمة الليبية في احترام إرادة شعبها

تحادث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ليلة امس الخميس، مع نظرائه في كل من جنوب إفريقيا وليبيا وتونس وفرنسا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وأوضح البيان، أن المحادثات تناولت على وجه الخصوص:”الأوضاع المستجدة في ليبيا وتداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي”.

أعرب خلالها وزير الخارجية عن تتبع الجزائر وبانشغالها الكبير لتطورات الأخيرة في الدولة الشقيقة ليبيا و تأكيد موقفها المبدئي القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي و تجديد الجزائر دعوتها الى الحل السياسي شامل و دائم عن طريق حوار ليبي ليبي جامعا بعيد عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها و مصدرها كما أكد على وقوف الجزائر مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه و دعمها لطموحاته و تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه.