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كاتب تركي: أرفض «الهدنة» في ليبيا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن الكاتب التركي المقرب من حزب العدالة والبناء الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، إسماعيل ياشا، رفضه للهدنة في ليبيا، وقال: “لا هدنة مع المرتزقة والإرهابيين” على حد تعبيره.

أضاف “ياشا” في تدوينة له على حسابه بـ”تويتر” اليوم الجمعة: “لحظات تاريخية.. فرصة كبيرة أمام الحكومة الليبية الشرعية لبسط سيطرتها على كافة تراب ليبيا والحفاظ على وحدة البلاد والقضاء على مشروع حفتر” على حد قوله.

كان “ياشا” قد أشاد بدور الطائرات التركية المسيرة، في سيطرة المليشيات على مدن الساحل الغربي، في وقت سابق، معلقاً: “سرب من الطائرات المسيرة المسلحة في سماء صبراتة يفتح الطريق أمام قوات الحكومة الليبية الشرعية لتحرير المدينة من الإرهابيين والمرتزقة” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • استغرب ماهو دخل هذا التركى الحقير فى شؤن ليبيا .انصحه بمشاهدة فيلم عمر المختار .سياتى يوم على تركيا وتنهار باذن الله.

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  • وأنت من !!!! أيها الفاسد وبأي لغة وحق تتحدث عن ليبيا ….. هل نسيتم ام تتناسون تاريخ اجدادكم الاسود في ليبيا وما الذي قمتم به عندما احتليتم بلدنا أيها الصعاليك المجرمون حيث قتلتم وعذبتم وانتهكتم الحرمات وسلطتم على أهلنا مرتزقتكم الانكشاريين حيث فعلوا ما لم يفعله إلا التتار والمغول ……
    لا ولن ننسى وكل وطني مسلم في ليبيا افعالكم الدنيئة في هذا الوطن الذي اورثتم أهله الجهل والتخلف والفقر كل ذلك جرى تحت عباءة الإسلام التي لا تحملون منها سوى التسمية ، أما أخلاقها وتعاليم الإسلام فما ابعدكم وأبعد اصولكم عنها. إنها الرسالة الإنسانية التي نشرها جند العرب والمسلمين وانتشلوكم من براثن الجهل والتخلف ولكن هيهات هيهات فلم تحملوا منها شيئا سوى التسمية على اساس أنكم من المسلمين….
    سياسة القتل وتعذيب البشر وسحقهم توارثتموها أبا عن جد وليس هناك أحد يحبكم في كافة أنحاء الأرض عدا اليهود احبائكم ومن يحملون نفس طباعكم وثقافتكم في النهب والسلب وممارسة القتل والفساد والاستبداد بشراسة ونهم على كافة شعوب الدول التي احتلتموها بل ابدتم البعض منها ….

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  • Turkey is stronger than France, UAE and Egypt Turkey supports NAG of Tripoli without paying any concern to the neighbors of Libya, Egyp said I will do and do but everything was in vain . UAE is doing well but where is Egypt , Anyway Thanks Turkey

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