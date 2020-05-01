كاتب تركي: أرفض «الهدنة» في ليبيا

أعلن الكاتب التركي المقرب من حزب العدالة والبناء الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، إسماعيل ياشا، رفضه للهدنة في ليبيا، وقال: “لا هدنة مع المرتزقة والإرهابيين” على حد تعبيره.

أضاف “ياشا” في تدوينة له على حسابه بـ”تويتر” اليوم الجمعة: “لحظات تاريخية.. فرصة كبيرة أمام الحكومة الليبية الشرعية لبسط سيطرتها على كافة تراب ليبيا والحفاظ على وحدة البلاد والقضاء على مشروع حفتر” على حد قوله.

كان “ياشا” قد أشاد بدور الطائرات التركية المسيرة، في سيطرة المليشيات على مدن الساحل الغربي، في وقت سابق، معلقاً: “سرب من الطائرات المسيرة المسلحة في سماء صبراتة يفتح الطريق أمام قوات الحكومة الليبية الشرعية لتحرير المدينة من الإرهابيين والمرتزقة” على حد قوله.