الحاسي: سلبية نتائج فحص 400 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا بين العائدين من مصر

أعلن الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا،

أحمد الحاسي، الجمعة، سلبية نتائج فحص 400 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من العائدين من مصر .

وأوضح

الحاسي، فى مؤتمر صحفي، أن فرق الرصد والتقصي تواصل العمل على أخذ عينات

من المواطنين العائدين من مصر، مبيناً أن الفرق كانت في درنة ثم استكملت أمس في البيضاء

وشحات وسوسة وسحبت 725 عينة من العائدين حتى الآن .

وأضاف الحاسي أن معمل ” كوفيد 16″ في بنغازي استلم

حتى الخميس عدد 400 عينه اشتباه بفيروس كورونا و لا توجد بينها عينات موجبة، معلنا

أن المسح الطبي العشوائي داخل المناطق سيكون السبت على تمام الساعة 9:30 مساء، مشددًا

على المواطنين مساعدة الفرق لكي تكمل مهمتها في أقرب وقت.

