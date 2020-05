خضري : نعمل على تجهيز مركز العزل الصحي في سبها

أكد مدير الخدمات الصحية بسبها، عبدالجليل خضري، اليوم

الجمعة، قرب الانتهاء من تجهيز مقر العزل الصحي في البلدية .

وأوضح خضري، فى تصريح صحفي، أن المركز مجهز بمئة سرير للحالات

المستقرة و60 سرير عناية، منها 10 أسرة عناية فائقة، مشيرًا إلى أن المركز يستوعب نحو

400 سرير في حالة الطواري.

من جهته أكد مدير مركز العزل، علي السعيدي، أن عدد المتطوعين

بالمركز قد تجاوز 50 متطوعا من العناصر الطبية، الذين أبدو استعدادهم للعمل في المركز،

مبيناً أن المركز مجهز بجميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالات المصابة .

