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البعثة الأممية ترحب بإعلان القيادة العامة عن هدنة إنسانية وتصفه بالبناء

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

البعثة الأممية ترحب بإعلان القيادة العامة عن هدنة إنسانية وتصفه بالبناء

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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