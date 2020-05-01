ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 148 عينة أجرى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز تحاليل لها.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان، إن المختبر المرجعي التابع له تسلم 148 عينة لتؤكد نتائج التحاليل إصابة شخصين مخالطين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين الاثنين أو أماكن تواجدهما، بينما كانت نتيجة 146 عينة سالبة.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس للاشتباه في إصابتهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا