صحيفة الإندبندنت: ليبيا من أخطر دول العالم قبل تفشي وباء كورونا

كشف تقرير نشرته

صحيفة الإندبندنت البريطانية عن أن ليبيا كانت تعتبر أخطر مكان على وجه الأرض إلى

جانب الصومال قبل تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة

أنه وفقا لخريطة مصممة للمسافرين نشرت في أوخر عام 2019

كانت ليبيا

والصومال أخطر الأماكن على وجه الأرض قبل تفشي وباء كورونا.

وأضافت أن خريطة

مخاطر المسفارين التفاعلية نشرت أواخر عام 2019 ، عن البلدان التي يُرجح أن يواجه

فيها الناس مشاكل عندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق والأمن والمسائل الطبية.

وبينت الصحيفة

أن كلا من ليبيا والصومال احتلتا مرتبة متدنية في كل فئة من الفئات

الثلاثة في الدراسة، جنبًا إلى جنب مع أفغانستان وفنزويلا، مما يعني أنهما الأكثر

خطورة قبل قلب العالم رأسًا على عقب.

وأكدت الصحيفة

البريطانية في تقريرها أن الدراسة شملت االدول ذات المخاطر الشديدة على سلامة

المسافرين، وتوصلت إلى أنها كل من ليبيا وأفغانستان وسوريا واليمن والعراق

والصومال، وأجزاء من نيجيريا.

