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«المدني»: لسلاح الجو التركي دور مهم جداً في دعمنا ضد «قوات حفتر»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب عبد المالك المدني، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لما يعرف “عملية بركان الغضب” عن سعادته بالدعم التركي للمليشيات، وقال لوكالة أنباء تركيا، اليوم الجمعة: “لسلاح الجو التركي دور مهم جدا، حيث يقوم بشكل يومي بقطع إمدادات قوات حفتر، وتدمير مخازن الذخيرة والعديد من المعدات اللوجستية” على حد زعمه

أضاف “المدني”: “تمت، مساء أمس الخميس، السيطرة على تمركزات ومراصد جديدة بمحور المشروع جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هجوم واسع شنته قواتنا” على حد زعمه.

وواصل “المتحدث باسم ما يعرف “عملية بركان الغضب”: “قواتنا تحرز تقدماً ميدانياً بشكل متسارع بدعم من الطائرات التركية” على حد قوله

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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