«المدني»: لسلاح الجو التركي دور مهم جداً في دعمنا ضد «قوات حفتر»

أعرب عبد المالك المدني، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لما يعرف “عملية بركان الغضب” عن سعادته بالدعم التركي للمليشيات، وقال لوكالة أنباء تركيا، اليوم الجمعة: “لسلاح الجو التركي دور مهم جدا، حيث يقوم بشكل يومي بقطع إمدادات قوات حفتر، وتدمير مخازن الذخيرة والعديد من المعدات اللوجستية” على حد زعمه

أضاف “المدني”: “تمت، مساء أمس الخميس، السيطرة على تمركزات ومراصد جديدة بمحور المشروع جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هجوم واسع شنته قواتنا” على حد زعمه.

وواصل “المتحدث باسم ما يعرف “عملية بركان الغضب”: “قواتنا تحرز تقدماً ميدانياً بشكل متسارع بدعم من الطائرات التركية” على حد قوله