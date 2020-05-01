الحاسي يكشف نتائج فحص عينات القادمين من مصر

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي إن فرق الرصد تعمل على أخذ عينات من المواطنين العائدين من جمهورية مصر.

وأوضح الحاسي أنه تم في مدن درنة والبيضاء وشحات وسوسة سحب 725 عينة من المواطنين العائدين من الخارج ولا توجد حتى الآن أي عينات إيجابية بينها.

وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية أن معمل التحاليل في بنغازي استلم 400 عينة اشتباه وظهرت نتائجها سالبة ولا توجد أي إصابات مشيرا إلى أن المسح الطبي العشوائي سينطلق يوم غد السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية