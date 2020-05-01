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الحاسي يكشف نتائج فحص عينات القادمين من مصر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي إن فرق الرصد تعمل على أخذ عينات من المواطنين العائدين من جمهورية مصر.

وأوضح الحاسي أنه تم في مدن درنة والبيضاء وشحات وسوسة سحب 725 عينة من المواطنين العائدين من الخارج ولا توجد حتى الآن أي عينات إيجابية بينها.

وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية أن معمل التحاليل في بنغازي استلم 400 عينة اشتباه وظهرت نتائجها سالبة ولا توجد أي إصابات مشيرا إلى أن المسح الطبي العشوائي سينطلق يوم غد السبت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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