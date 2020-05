عبد العزيز: أردوغان يسعى لأن تكون له قاعدة عسكرية فى ليبيا

أكد الباحث في الشأن التركي أسامة عبد العزيز، الجمعة، أن

ليبيا تمثل دولة استراتيجية هامة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبيناً

أنه يسعى لأن تكون له قاعدة عسكرية في ليبيا.. على حد قوله .

وأرجع عبد العزيز، فى تصريحات إعلامية، رغبة أردوغان في التمكين

من طرابلس وتشييد قاعدة عسكرية، لكونها ستصبح بؤرة الحياة الإخوانية النائمة في دول

جوار ليبيا، فضلا عن توريد أسلحة إلي الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن أردوغان من أسوأ

القيادات السياسية على مستوى العالم .. على حد تعبيره .

