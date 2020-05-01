عميد “قصر بن غشير”: الحكومة الليبية أمدتنا بالمعدات اللازمة لمستشفى العزل ومواجهة كورونا

أكد مراسل “الساعة 24” وصول المعدات الطبية الخاصة بتجهيز مستشفى العزل بقصر بن غشير لمجابهة فيروس كورونا، وذلك من قبل الحكومة الليبية واللجنة العليا لمجابهة كورونا وجهاز الإمداد الطبي.

وأوضح المراسل أن المعدات الطبية وصلت اليوم الجمعة، بعد مراسلة الدكتور لطفي الكبير عميد بلدية قصر بن غشير ومجلس أعيان قصربن غشير وأعضاء النواب عن المنطقة للحكومة الليبية، من أجل توفير الإمكانيات اللازمة لمجابهة الوباء، وتركيب المعدات اللازمة للعزل بمستوصف المرازيق، الذي اختير كمان للعزل الصحي لحالات الاشتباه بإصابتها بكورونا.

بدوره، صرح عميد البلدية الدكتور لطفي الكبير لـ”الساعة 24″ أن المعدات الطبية استلمت من مندوبي وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وسيعملون على تجهيزها خلال يومين.

وأكد “الكبير” اتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة كورونا وفق الإمكانيات المتاحة بقصر بن غشير، بناء على تعليمات اللجنة العليا لمجابهة الوباء وتعليمات الحكومة الليبية، داعيا جميع المسؤولين إلى ضرورة الوقوف بجانب المنطقة التي تضم أكثر من 200 ألف نسمة، وضرورة دعم البلديات بالنواحي الأربعة، وذلك من أجل تقديم الخدمات الضرورية لكل المواطنين، خصوصا بعد السيطرة التامة من القوات المسلحة العربية الليبية.