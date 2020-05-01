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“كرموس”: تصريحات “حفتر وعقيلة الأخيرة” جاء نتيجة لتفوق “قوات حكومة الوفاق”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ادعى عضو المجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، على إثر الإعلان عن إسقاط “اتفاق الصخيرات”.

وقال كرموس في تصريحات لشبكة “الرائد” إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان، المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إن التصريحات الأخيرة لعقيلة صالح وحفتر ما هي إلا نتاج لتغير الوضع العسكري لقوات حكومة الوفاق (المليشيات المسلحة) من الدفاع إلى الهجوم، وتفوقها على عصابات المتمرد (الجيش الليبي).

وأضاف عضو المجلس الاستشاري مدعيا أن داعمي حفتر أصبحت مواقفهم مختلفة في إدارة العملية السياسية والعسكرية نتيجة لهزائمهم المتكررة في الآونة الأخيرة، على حد زعمه.

وواصل كرموس مزاعمه قائلا: “بسبب هذا الخلاف ستتخلى بعض الأطراف خلال الأيام القادمة عن دعم مشروع حفتر، وتتجه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الداعمة للوفاق”.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح نفى وجود خلاف بين رئاسة مجلس النواب والجيش الوطني الليبي.

وقال صالح في مقابلة مع وكالة أنباء نوفا اليوم الجمعة إن المبادرة التي قدمها الأسبوع الماضي تهدف للخروج من الأزمة في ليبيا بأقل الأضرار، نافيا وجود أي تعارض بينها والقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، حول ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات، والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.

وكان رئيس البرلمان الليبي أعلن يوم 23 أبريل الماضي، خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يوم الاثنين الماضي استجابة القيادة العامة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

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الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عادل كرموس عقيلة صالح مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى تفوق ياحمار لشوية جرذان يتم نصب المصيدة لها وعندما تدخل المصيدة تتصور انها تسيطر على المصيدة .اى تفوق ياحمار والجيش الوطنى يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل ومعظم اقليم طرابلس ويحاصر المليشيات من ثلاث قلاع حصينة سرت شرقا وترهونة والزنتان وبنى وليد جنوبا والوطية غربا وتصل نيرانه فى محاور طرابلس الى كل شبر فيها بما فى ذلك معتيقة وميناء طرابلس ويسيطر على مطار طرابلس العالمى اما دخول مدن فى شمال غرب طرابلس فلا يعنى السيطرة عليها فهى رافضة للمليشيات بدليل تاييد العجيلات وزليتن لسيف الاسلام القذافى فمن يؤيد السراج الفاسد باعتراف حتى الخوان فى قنواتهم الم تشاهد اخوك المعتوه محمد عبدالعزيز فى قناة التناصح يقول ان السراج وحكومته فاسدين ويستحقوا دخول السجن
    اما اعلان المشير فهو اقرار بالواقع وليس بجديد حيث اعلن دفن الميت الصخيرات والموت ذاتى بموجب بند فى الاتفاق ينهى صلاحيته منذ عامين وبالتالى تعود السلطة التنفيذية كما كان قبل الصخيرات الى القائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى المستشار عقيلة صالح لفترة انتقالية وتجرى انتخابات حرة يفوز فيها المشير برئاسة البلاد بارادة شعبية ويدخل الخوان السجون بامر القضاء وتوتة خلصت الحدوتة نفس ما حدث فى مصر مع اختلاف بسيط تولى رئيس البرلمان حيث البرلمان فى ليبيا لم يتم حله .حلو ياحلو رمضان كريم ياحلو

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  • كما فى كل مكان وبنفس ما حدث فى مصر والسودان يتم كنس الاخوان مع النفايات الارهابية ويتم وضع الكناسة فى السجون رغم انف المعتوه اردوغان الذى سيسقط فى تركيا بفضل غباوة الخوان فكما خسر فى اخر انتخابات بلدية بلديتى انقرة واسطنبول فحتما سيخسر المهبول اى انتخابات وان زورها سيخرج الشارع التركى ويسحله فى الشارع

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