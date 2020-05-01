“كرموس”: تصريحات “حفتر وعقيلة الأخيرة” جاء نتيجة لتفوق “قوات حكومة الوفاق”

ادعى عضو المجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، على إثر الإعلان عن إسقاط “اتفاق الصخيرات”.

وقال كرموس في تصريحات لشبكة “الرائد” إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان، المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إن التصريحات الأخيرة لعقيلة صالح وحفتر ما هي إلا نتاج لتغير الوضع العسكري لقوات حكومة الوفاق (المليشيات المسلحة) من الدفاع إلى الهجوم، وتفوقها على عصابات المتمرد (الجيش الليبي).

وأضاف عضو المجلس الاستشاري مدعيا أن داعمي حفتر أصبحت مواقفهم مختلفة في إدارة العملية السياسية والعسكرية نتيجة لهزائمهم المتكررة في الآونة الأخيرة، على حد زعمه.

وواصل كرموس مزاعمه قائلا: “بسبب هذا الخلاف ستتخلى بعض الأطراف خلال الأيام القادمة عن دعم مشروع حفتر، وتتجه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الداعمة للوفاق”.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح نفى وجود خلاف بين رئاسة مجلس النواب والجيش الوطني الليبي.

وقال صالح في مقابلة مع وكالة أنباء نوفا اليوم الجمعة إن المبادرة التي قدمها الأسبوع الماضي تهدف للخروج من الأزمة في ليبيا بأقل الأضرار، نافيا وجود أي تعارض بينها والقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، حول ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات، والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.

وكان رئيس البرلمان الليبي أعلن يوم 23 أبريل الماضي، خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يوم الاثنين الماضي استجابة القيادة العامة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.