أعلن مركز الطب

الميداني والدعم اليوم الجمعة استقبال المستشفى الجامعي طرابلس التابعة له خمس

حالات تعرضت لقصف في منطقة زناتة.

وأوضح المركز في

منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن القصف أسفر عن مقتل شخصين اثنين

هنا كل من يوسف عبد الحميد بيزان وعقيله محمد ابو خزيص.

وأضاف أن ثلاثة

أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة للقصف وهم كل من سهام مصطفى الحمرني وهي في حالة حرجة،

إضافة إلى كل من حور محمد عبد القادر و مصطفى محمد عبد القادر.

وأشار المركز

إلى أنه تم نقل الحالات إلى مستشفى الجامعي طرابلس تحت متابعة مركز الطب المداني

والدعم ونقل القتلى إلى دار الرحمة بالمستشفى المذكور.

The post الطب الميداني والدعم: مستشفى طرابلس يستقبل قتيلين و3 جرحى جراء القصف على زناته appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24