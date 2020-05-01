السعيدي: على القيادة العامة تحمل المسؤولية التي قبلتها

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن على القيادة العامة تحمل المسؤولية التي قبلتها وتنفيذ ما تم إلزامها به، مشيرا إلى أن التفويض ليس بالأمر السهل، خاصة أن ليبيا بمساحة قارة وليست بمساحة دولة.

السعيدي أشار في تصريح له أمس إلى أن الشق الشرقي من البلاد والجنوبي كله تحت سيطرة الجيش الليبي، لكن الغرب الليبي ما زال تحت سيطرة المليشيات التي تهيمن على القرار المالي والسياسي، والتي وضعت أجندة لتفكيك النسيج الاجتماعي في ليبيا.

وأضاف أن ليبيا بأمس الحاجة لوجود الجيش، وأن مجلس النواب أخفق في تحقيق بعض الأمور في ظل وجود العصابات والمليشيات المسلحة.

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