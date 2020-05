قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوزيع الصدقات على النازحين والعائلات المحتاجة في مصراته على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصدقات عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف، مؤكدة أن عمليات التوزيع مستمرة في مختلف المناطق الليبية.

