اخبار ليبيا الان

مغيب: الغزو التركي والوضع المعيشي أجبر القيادة على قبول التفويض

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الحالة الاستثنائية والوضع السياسي المعقد والصمت الدولي عن الغزو التركي الصريح للبلاد، إضافة إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطن، هي ما أجبر القيادة العامة على قبول تفويض الشعب لها لرفع الظلم والمعاناة عن المواطن ومحاربة الفساد.

وأضاف امغيب في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك إلى أن القوات المسلحة ماضية دون تردد في محاربة الإرهاب، ومقاتلة الغزو التركي وتحرير كامل البلاد وإعادة الاستقرار .

مشيرا إلى ضرورة اتخاذ أي قرار يلزم المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الصخيرات، وإسقاط الاتفاق السياسي الذي هو سبب كل الأزمات التي تمر بها البلاد حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • التفويض الشعبى اثبت نجاحه من قبل فى مصر معقل التنظيم الدولى للخوان والمقر الرئيسى للمرشد العام حتى بعد ان كان يسيطر على كل السلطات ولكن الشعب كان رافض لهم ولغباوتهم والمضحك انهم عينوا محافظ من اعضاء مكتب الارشاد فرفض العاملين بالمحافظة التى ينتمى اليها النائب الاول للمرشد خيرت الشاطر والعقل المفكر الشياطانى للخوان المهم ان العاملين كتبوا على باب المبنى ممنوع دخول الخروف ولم يستطع المحافظ دخول المكتب الا بلبس نقاب وتسلل وسط الجمهور وهو نفس مافعله المرشد العام للنسوان قصدى الاخوان حيث تنكر فى ملابس نسوان ولبس نقاب للهروب من الامن ونسى الحمار ان من البسه النقاب اصلا مرشد ايضا نعم مرشد بوليس فتم القبض عليه وهو فى السجن الان منذ سبع سنوات رغم انف اردوغان

    رد

  • ومن نوادر الاخوان ايضا انهم عينوا وزير ثقافة اخوانى فرفضه العاملون ومنعوا دخول الوزارة وحاول اخوانى بغل اسمه احمد المغير ان يعتدى على المتظاهرين فقامت احد الصحفيات واسمها رشا عزب ارجل منه بمطارته بالشبشب وجرت خلفه وهو كالفأر المذعور حتى احتمى بسيارة شرطة من الموت على طريقة شجرة الدر والمضحك ان هذا الاخوانى المختل عقليا هرب للخارج ويسب الداخلية التى انقذته من الموت رغم ان بغل نصف طن

    رد