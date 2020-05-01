مغيب: الغزو التركي والوضع المعيشي أجبر القيادة على قبول التفويض

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الحالة الاستثنائية والوضع السياسي المعقد والصمت الدولي عن الغزو التركي الصريح للبلاد، إضافة إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطن، هي ما أجبر القيادة العامة على قبول تفويض الشعب لها لرفع الظلم والمعاناة عن المواطن ومحاربة الفساد.

وأضاف امغيب في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك إلى أن القوات المسلحة ماضية دون تردد في محاربة الإرهاب، ومقاتلة الغزو التركي وتحرير كامل البلاد وإعادة الاستقرار .

مشيرا إلى ضرورة اتخاذ أي قرار يلزم المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الصخيرات، وإسقاط الاتفاق السياسي الذي هو سبب كل الأزمات التي تمر بها البلاد حسب قوله.

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