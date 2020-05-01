مكافحة الأمراض يعلن اكتشاف حالتي “كورونا” جديدتين

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الجمعة عن اكتشاف حالتين جديدتين مصابيتن بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم عدد (148) عينة وكانت النتائج عدد (146) عينة سالبة، وعدد (2) عينة موجبة لمخالطين.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة نتيجو فيروس كورونا المستجد.

وكان المركز الوطني أعلن أن الوضع الوبائي حتى 30 أبريل كان بإجمالي إصابات 61 حالة والإصابات النشطة 48 حالة، وحالات الشفاء 18 حالة، وحالات الوفاة 3 حالات.

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