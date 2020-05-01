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محلل ليبي: هذه الأطراف أوعزت للسراج برفض الهدنة والمعركة ستشهد مسارات جديدة – فيديو

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قناة الغد – قال المحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، ليست صادقة أو جادة في كل ادعاءاتها السابقة التي أطلقتها، كالحفاظ على المدنيين وترجيح الحل السياسي ومدنيّة الدولة، مؤكداً أنها شعارات للاستهلاك المحلي والإعلامي فقط.

وأوضح مفتاح، خلال مداخلة لفضائية “الغد”، أن حكومة السراج لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، وأن المجموعات المسلحة وغرف العمليات التركية هي من أوعز للسراج برفض الهدنة، التي أعلن عنها قائد الجيش الليبي، المشير الخليفة حفتر.

وأشار إلى أنه لا خيار إلا استمرار الاشتباكات وتأجيجها ودخولها إلى منعرج جديد، ورأى أنه لم يعُد هناك أي حرج على الجيش الليبي في التعامل مع تلك المجموعات، خاصة أنه دعا للهدنة تلبية للنداءات الدولية والإقليمية، مؤكداً أن المعركة في الأراضي الليبية ستشهد مسارات جديدة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كالعادة الخوان يخربون بيوتهم بايديهم ويظنون ان اردوغان سيحميهم من الهلاك ولو نظروا لما حدث فى مصر والسودان لوجدوا اخوانهم فى السجون ونفس المصير ينتظرهم اضافة لسقوط اردوغان نفسه بعد جائحة الكورونا والخراب الاقتصادى لتركيا ولم تعد تكفى الودائع الليبية والقطرية كلها بح بح

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