«المسلاتي»: كم من الأرواح فقدنا وكم موارد هدرنا منذ «17 فبراير»

تساءل رجب المسلاتي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق، عن الأرواح التي فقدتها ليبيا منذ 17 فبراير 2011، وعن المستفيد من ذلك، وقال: “يا إلهى .. منذ السابع عشرة من يوم 17 فبراير عام 2011 .. كم أرواحا فقدنا .. وكم دماء نزحنا .. وكم فرصا أضعنا” على حد قوله.

أضاف “المسلاتي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة قائلاً: “كم معصيىة ارتكبنا .. وكم موارد هدرنا .. وكم صداقات فقدنا .. وكم عداوات خلقنا .. اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء” على حد تعبيره.

وسبق أن هاجم محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق، الصمت الدولي بشأن قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وقال في وقت سابق: “شخت وتآكلت قدراتى .. ليبيا وبموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي ممنوعة من التسلّح .. ولكنها عقدت مع تركيا معاهدة للدفاع المشترك .. ألا يعتبر هذا تسلّحا ولو أنه غير مباشر؟ . ألا يخاف هذا قرار المجتمع الدولي؟”.