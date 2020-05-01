مطالبة بضرورة أن يكون الحل ليبي- ليبي.. تونس ترفض تقسيم ليبيا

تونس-العنوان

أكدت تونس على رفضها تقسيم ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم وطالبت بضرورة أن يكون الحل ليبي-ليبي، وجاء ذلك من خلال اجتماع موسع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، مع عدد من الوزراء في قصر قرطاج.

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، ووزيرة العدل ثريا الجريبي، ووزير الدفاع، عماد الحزقي، ووزير الداخلية، هشام المشيشي، ووزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية، وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد المجتمعون أن “تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم”.

كما جدد المجتمعون تمسك تونس بـ”الشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي؛ لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية”.

وعلى صعيد آخر، أكد المجتمعون أن “تونس هي أكثر الدول تضررًا من تفاقم الوضع في ليبيا”.

وطالبوا المجتمعون المجموعة الدولية بأن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس وما زالت تطالها.