جولات تفتيشية على محال المواد الغذائية في غدامس

قام مفتشو مكتب غدامس بقسم الرقابة الداخلية، رفقة عناصر

الحرس البلدي، الخميس، بجولات تفتيشية على محال المواد الغذائية في المدينة.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في تدوينة عبر

صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه تم ضبط مواد غذائية منتهية

الصلاحية وأخري تحتوي علي ألوان محظورة في بعض المحال، مشيرًا إلى قيام المفتشين

بمصادرة هذه المواد واتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل الحرس البلدي.

