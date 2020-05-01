مديرية أمن شحات تستقبل الدفعة الأولى من مواطني المدينة العالقين بمصر

شحات 01 مايو 2020 (وال)- استقبل مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، الدفعة الأولى من مواطني المدينة العالقين في الجارة مصر.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بواكريم – لوكالة الأنباء الليبية – إن مدير الأمن رافقه خلال استقباله مواطني المدينة، المساعد للشؤون العامة للمديرية، وفريق طبي متكامل رفقة سيارات إسعاف.

وأكد ملازم حسن بواكريم أنه تم نقل الدفعة الأولى من العالقين بمصر والتابعين لبلدية شحات، ووضعهم في منتجعات لحجرهم لمدة 14 يومًا، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، إلى جانب تكليف أطباء لمتابعتهم صحيًا وتوفير كافة سُبل الراحة لهم. (وال- شحات) خ ح/ ر ت

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