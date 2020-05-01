لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تعقد اجتماعها العادي الأول للعام الحالي ببنغازي

بنغازي 01 مايو 2020 (وال)- عقدت لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق؛ المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم “216” لسنة 2020 م أمس الخميس، اجتماعها الأول للعام الحالي في بنغازي.

هذا وقد ترأس اجتماع لجنة إدارة الجهاز والذي تناول ترتيبات عمل الجهاز للمرحلة المقبلة، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 11 مارس الماضي، السيد سالم حسن البرجي، وضمت في عضويتها السيد نصر عبد السلام بوجواري، والسيد أحمد محمد البعجة، والسيد أسامة بوزيد بوفاخرة، والسيدة نسرين سالم الزرقاني.

وناقش اجتماع اللجنة؛ اختصاصات الجهاز وهيكله الإداري، والمشاريع المزمع الإشراف عليها خلال المرحلة المقبلة، بتكليف من مجلس وزراء الحكومة الليبية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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