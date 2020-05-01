صحيفة تركية: نظام أردوغان ينظر إلى ليبيا على أنها من أسلاب العثمانيين

وصفت صحيفة أحوال التركية تدخل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا بالانتحار السياسي، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يرفض الوصاية التركية وكل أشكال العبودية والتبعية.

وسلطت الصحيفة التركية الضوء على هجوم الأذرع الإعلامية التركية على الخطاب الأخير للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، والذي شكر فيه الشعب الليبي على منحه التفويض الكامل لإسقاط الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات بالمغرب في 2015، وحصوله على تفويض شعبي لإدارة البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الخطاب أثار ثائرة أنقرة، فسمت ذلك انتحارا سياسيا على لسان أذرعها الإعلامية ومن بينها وكالة الأناضول، وربطت الصحيفة بين التقارير الهجومية للأناضول ضد خطاب المشير وبين بيانات وزارة الخارجية التركية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “الحاصل أن الانتحار السياسي على الأرض الليبية ليس هو في غرق تركيا في المستنقع الليبي، بل إنه يكمن في كل من يخرج عن الإرادة التركية، وكل نزوع إلى الحرية التي ينشدها الشعب الليبي”.

وأرجعت الصحيفة رؤيتها إلى أن “أردوغان وحكومته ببساطة شديدة لا ينظرون إلى ليبيا إلا على أنها من أسلاب العثمانيين، وبقايا استعمارية مباحة لمن هب ودب، وهو ما يتصدّى له الشعب الليبي رافضا الوصاية التركية، وكل أشكال العبودية والتبعية”.

وأوضحت “أحوال” سياسة أردوغان وأطماعه في المنطقة، قائلة إن “السياسة التركية دأبت على التعبير عن السخط والهلع عندما يقع أي متغير يسير في غير هواها، وليس في صالحها، في البلدان التي تدس أنفها فيها، وتحاول النفاذ إلى أوضاعها السياسية، وثرواتها الاقتصادية، وأهميتها الأمنية والإستراتيجية”.

وأشار تقرير الصحيفة التركية، إلى أن ذلك وقع في سوريا في ظل العمليات العسكرية التي قام بها النظام السوري بدعم روسي، ووقع بعد انهيار نظام عمر البشير في السودان، ووقع وما يزال في اليمن والعراق، وساحات أخرى لم تحقق فيها تركيا ما تتمناه من تمدد وسيطرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا وجدت ضالتها في أطماعها بليبيا، بعد الاتفاق الذي أبرمه أردوغان مع فائز السراج في نوفمر من العام الماضي، متابعة: “ما بعد ذلك التاريخ صار كل تحرّك على الأرض الليبية، ولمصلحة الشعب الليبي أو محاولة للخروج به من الأزمة، يثير غضب تركيا وأذرعها الإعلامية، فتعدّه انتحارا سياسيا”.

وعللت “أحوال” تكرار الخطأ الفادح في السياسة التركية، بسبب عدم فهمها الواقع الليبي، وعدم النظر إلى ليبيا إلا على أنها أرض للأطماع، والصراعات والخيرات، والثروات المباحة.

وعددت الصحيفة أخطاء النظام الأردوغاني في ليبيا، قائلة: “تركيا انتحرت سياسيا مرات عدة، بتورطها على الأرض الليبية، وإرسالها القتلة من فلول المرتزقة، وإرسالها الطائرات المسيّرة التي قتلت الليبيين، وانتحرت أنقرة سياسيا ساعة راهنت على فئة محددة لا تمثّل كل الشعب الليبي، وأرادت أن تفرض الأمر الواقع بالقوة، ومن يخالف فأمامه إما السجن أو القتل، وبذلك أرادت أنقرة استنساخ تجربتها مع شعبها، ومع خصومها في القتل، أو الزج في السجون”.