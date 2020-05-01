مقتل «أبو سعد» القيادي البارز بـ«الإخوان» أثناء قتاله ضد الجيش بمحور وادي الربيع

قُتل أحمد أبو سعد رئيس مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى والعضو البارز في جماعة الأخوان المسلمين أثناء مشاركته في صفوف قوات الوفاق في الإشتباكات ضد الجيش الليبي، بحسب مصادر عسكرية أكدت لـ”الساعة 24″ أن المذكور قُتل بمحور وادي الربيع.

ونعى سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، “أبو سعد” وكتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، اختاره الله ليكون من الشهداء بإذن الله، وبقصف عصابات حفتر الذي لم يراعِ أي حرمة لدين ولا وطن ولا شعيرة ولا عرف” على حد قوله.

ونعت قناة الصادق الغرياني، المفتي المعزل “التناصح” مقتل “أبو السعد” حيث قالت: “استشهد اليوم الجمعة 8 رمضان الشيخ أحمد أبو سعد أحد أعيان وحكماء تاجوراء جراء سقوط قذيفة بمحور وادي الربيع دفاعا عن العاصمة طرابلس من غزو ميليشيات حفتر ومرتزقته” على حد قولها.