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مقتل «أبو سعد» القيادي البارز بـ«الإخوان» أثناء قتاله ضد الجيش بمحور وادي الربيع

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قُتل أحمد أبو سعد رئيس مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى والعضو البارز في جماعة الأخوان المسلمين أثناء مشاركته في صفوف قوات الوفاق في الإشتباكات ضد الجيش الليبي، بحسب مصادر عسكرية أكدت لـ”الساعة 24″ أن المذكور قُتل بمحور وادي الربيع.

ونعى سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، “أبو سعد” وكتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، اختاره الله ليكون من الشهداء بإذن الله، وبقصف عصابات حفتر الذي لم يراعِ أي حرمة لدين ولا وطن ولا شعيرة ولا عرف” على حد قوله.

ونعت قناة الصادق الغرياني، المفتي المعزل “التناصح” مقتل “أبو السعد” حيث قالت: “استشهد اليوم الجمعة 8 رمضان الشيخ أحمد أبو سعد أحد أعيان وحكماء تاجوراء جراء سقوط قذيفة بمحور وادي الربيع دفاعا عن العاصمة طرابلس من غزو ميليشيات حفتر ومرتزقته” على حد قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • غريبه هي القنعات عند الناس تصيب أحيانا وتخطئ في أحيان آخر اكيد هو مقتنع ويري نفسه علي حق بينما أصغر غلام في أمة الاسلام سيقول غريبه كيف انساق وطاوعته نفسه هذا الشيخ الي الانخراط تحت رايه تركيا لمحاربة جيش بلاده فهل المتوفي كان حكيم ويرأس مجلس حكماء وما جعله يتساوي في المعتقد والهدف مع غُليمه سفهاء خارجين عن طوع أهلهم قبل عن طوع جيش الدوله ويصروا علي ان يخاربوه وهل صحيح الحديث القائل نهاية أمتي علي يد غُليمة سفاء من لديه معرفه يصحح لي

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      • عن أبي هريرة ، رفعه أعوذ بالله من إمارة الصبيان ، قالوا وما إمارة التصبيان ؟ قال : إن أطعتموهم هلكتم – أي في دينكم – وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما ، وفي رواية ابن أبي شيبة ” أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول : اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان ” وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة أربع وستين فمات ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر ، وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ :يهلك الناس هذا الحي من قريش ” وإن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم ، والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن ، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله : لو أن الناس اعتزلوهم ” محذوف الجواب [ ص: 13 ]وتقديره : لكان أولى بهم – والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن ، ويحتمل أن يكون ” لو ” للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب . ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة

  • أحد رفاق ابوجهل مات لأجل تقوية تركيا على جيش بلاده منطق وسلوك غريب وشاذ من هولاء الاوغاد وهذا هو إسلامهم المخالف لاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح الان بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحت المشيئة الإلهية أن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

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