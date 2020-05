أخبار ليبيا24 أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة عبر إيجازها اليومي أن مركز الإيواء والعزل لم يستقبل أي حالات إصابة بكورونا الخميس. وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بناءً على ما اعتمدته الدولة الليبية. وأشارت اللجنة إلى أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر كشف […]

