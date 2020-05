وصلت الدفعة الثانية من أبناء بلدية شحات العالقين بمصر، اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى منتجعات لحجرهم لمدة 14 يوما.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات حسن بواكريم، في تصريحات صحفية، أنه تم تكليف الأطباء بمتابعتهم صحيا خلال فترة الحجر الصحي.

