سرت.. منح أكثر من 200 إذن استئناف مزاولة للأنشطة التجارية بعد استيفاء الشروط

أكدت اللجنة المكلفة من وزارة داخلية الحكومة المؤقتة لمتابعة

الأنشطة التجارية، الخميس، أن اللجنة الفرعية ببلدية سرت قد أنجزت أكثر من 200 إذن

استنئاف مزوالة نشاط بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواجب توافرها لدي صاحب النشاط

للحصول على إذن مزوالة من اللجنة.

وبحسب تدوينة لبلدية سرت عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” فإن مدير إدارة الإعلام بسرت، أكد أن كافة الأنشطة الطبية

من عيادات طبية ومصحات ومختبرات يستلزم عند الحصول على إذن مزوالة رسالة إفادة من اللجنة

الطبية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا بسرت حسب الاتفاق بين اللجنتين، مشيرًا

إلى أن اللجنة المكلفة ستكلف لجنة للمرور على المحال والأسواق وكافة مزوالي الأنشطة

بأنواعها للتفتيش على إذن المزوالة والتراخيص واتخاد الاجراءات ضد المخالفين.

