“بلدي سرت”: يجب على أصحاب الأنشطة الطبية الحصول على إذن من لجنة مكافحة كورونا

أكد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت أن كافة الأنشطة الطبية من عيادات طبية، ومصحات ومختبرات، يستلزم عند الحصول على إذن مزوالة رسالة، وإفادة من اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا بسرت حسب الاتفاق بين اللجنتين.

وأعلن المجلس التسييري لبلدية سرت عن تدشينه حملات للمرور على المحال والأسواق وكافة مزوالي الأنشطة بأنواعها، للتفتيش على إذن المزوالة والتراخيص، واتخاد الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وذكر المجلس في إيجاز اليوم الجمعة أن اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية برئاسة الإدارة العامة للبحث الجنائي وعضوية غرفة التجارة والصناعة ومكتب الرخص التجارية لمتابعة الأنشطة التجارية، أنجزت أكثر من 200 إذن استنئاف مزوالة نشاط بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواجب توافرها لدى أصحاب الأنشطة.