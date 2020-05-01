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تعافٍ طفيف للدينار أمام الدولار في السوق السوداء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية للمرة الثانية اليوم الجمعة في تداولات السوق السوداء التي تنشط هذه الأيام في غرف “فايبر و واتس اب”.
وخسر الدولار عند الساعة 19:00 نحو 10 قروش من قيمته وتم تداوله بـ 6.270 فيما انخفضت قيمة الدولار أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى دبي وتركيا، وتم تداوله بـ 6.770 دنانير مُحققاً تراجعاً ملموساً قدره ربع دينار، وشمل التراجع قيمة اليورو الذي انخفض بمقدار 15 قرشا ليتم تداوله بين التجار مساء اليوم بـ 6.750 دنانير.
وانخفضت الليرة التركية بمقدار 6 قروش وتم تداولها بـ 88 قرشاً لليرة وهبط سعر صرف الجنيه المصري بمقدار 3 قروش وبات سعره مقابل الدينار 39 قرشاً للجنيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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