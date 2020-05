أعلن صندوق التضامن الاجتماعي، الجمعة، أنه سيقوم بتسليم معدات طبية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح الصندوق في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المعدات عبارة عن الأجهزة و المواد المستهلكة الخاصة بدعم قطاع الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

The post التضامن الاجتماعي يسلم “مكافحة الأمراض” معدات وأجهزة طبية لمواجهة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24