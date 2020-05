ارتفاع أعداد وفيات كورونا في أوروبا إلى 140 ألف حالة

أكدت مصادر صحفية، الجمعة، أن عدد الوفيات في أوروبا جراء فيروس كورونا وصل إلى 140 ألف حالة.

