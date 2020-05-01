خبير بالشأن التركي: أردوغان يحاول إستغلال حركة النهضة التونسية لتمرير الأسلحة التركية إلى ليبيا

ليبيا – قال الخبير في الشأن التركي كرم سعيد إن طريقة دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمليشيات الإرهابية في ليبيا تمثلت في البداية بدعم سياسي إلا أنه بعد الخسائر الضخمة التي تلقتها تلك المليشيات الإرهابية تحول هذا الدعم السياسي التركي إلى دعم عسكري شامل.

سعيد وفي تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية أوضح أن العديد من الجنود الأتراك قتلو في ليبيا وهو ما زاد من حجم المعارضة التركية لسياسة أردوغان في التدخل العسكري في ليبيا بسبب تفاقم خسائر قوات أردوغان في طرابلس.

وأشار الخبير في الشأن التركي إلى أن تركيا حاولت استغلال الجزائر كمعبر لمرور الأسلحة إلى المليشيات الإرهابية في طرابلس إلا أنها فشلت تماما بعد الرفض الجزائرى الصرام.

سعيد أوضح أن تركيا تسعى الآن لاستغلال تونس لاستخدامها معبر لمرور الأسلحة التركية مستغلة الأغلبية لحركة النهضة الإخوانية التونسية في البرلمان التونسي للموافقة على تلك المساعى.

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