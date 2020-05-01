المجعي: إعلان الهدنة هو والعدم سواء

ليبيا – وصف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي بركان الغضب التابعون لحكومة الوفاق مصطفى المجعي قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بوقف العمليات العسكرية في شهر رمضان بأنه مجرد “نكتة سمجة”، قائلاً :” لم ولن تنطلي علينا مثل هذه الادعاءات”.

المجعي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أضاف:” كلما تعرض حفتر وميليشياته لهزيمة أو تخلخل في صفوفهم خرجوا بإسطوانة وقف إطلاق النار والآن معسكر حفتر بعد انقلابه على داعميه ممثلا في مجلس نواب طبرق والتصدع في جبهته الداخلية في حاجة لبعض الوقت لذا يطالب بهدنة”، بحسب زعمه.

واختتم بالقول :” من جانبنا إن لم يترجم أي إعلان عن وقف إطلاق النار بعودة المليشيات والمرتزقة من حيث جاؤوا فتبقى مثل هذه الإعلانات هي والعدم سواء ومن انقلب على الإعلان الدستوري وانقلب على الاتفاق السياسي وارتكب جرائم حرب لا تعد ولا تحصى مكانه السجن” حسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية