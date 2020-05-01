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المجعي: إعلان الهدنة هو والعدم سواء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي بركان الغضب التابعون لحكومة الوفاق مصطفى المجعي قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بوقف العمليات العسكرية في شهر رمضان بأنه مجرد “نكتة سمجة”، قائلاً :” لم ولن تنطلي علينا مثل هذه الادعاءات”.

المجعي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أضاف:” كلما تعرض حفتر وميليشياته لهزيمة أو تخلخل في صفوفهم خرجوا بإسطوانة وقف إطلاق النار والآن معسكر حفتر بعد انقلابه على داعميه ممثلا في مجلس نواب طبرق والتصدع في جبهته الداخلية في حاجة لبعض الوقت لذا يطالب بهدنة”، بحسب زعمه.

واختتم بالقول :” من جانبنا إن لم يترجم أي إعلان عن وقف إطلاق النار بعودة المليشيات والمرتزقة من حيث جاؤوا فتبقى مثل هذه الإعلانات هي والعدم سواء ومن انقلب على الإعلان الدستوري وانقلب على الاتفاق السياسي وارتكب جرائم حرب لا تعد ولا تحصى مكانه السجن” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • واضح ان الترامادول الذى تشربه فى الافطار والسحور قلب دماغك وترى الاشياء بالمقلوب لان اعلان المشير مطبق بالفعل على تسعون فى المائة من الارض الليبية وسيتم بعد تشكيل الحكومة تصدير النفط لصالح الحكومة الجديدة والمضحك ان اثنين من المدن المحتلة اخيرا اعلنت تاييدها لسيف الاسلام القذافى فمن يدعم السراج حتى من حوله يحتقرونه ويعايروه بانه فاسد

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  • عبيد السلطان امثالك من الامعات الغبية بالفعل هم والعدم سواء حتى الحمار افيد منهم

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  • نفس اخوانك الاغبياء فى مصر قالوا نفس الكلام عند تفويض السيسى من الشعب المصرى انظر الى نتيجة غباوتهم ربكم الاعمى مرشد عام الاخوان الوضيع محمد بديع فى السجن منذ سبع سنوات فماذا فعل له اردوغان ولا حاجة اقول لك كلمة سر ياحقير توجد اتفاقية تجارة حرة حتى الان بين مصر وتركيا وقد سبق لاردوغان تسليم احد الخوان لمصر وقال محلل تركى واخرى محللة تركية ان ما يهم تركيا غاز المتوسط ولو تم الاتفاق وترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا وهى بالطبع حدود حقيقية وليست وهمية مثل ليبيا فان اردوغان مستعد يبيع الخوان ويسلمهم كمان وراينا هذا فى حلب وادلب باع اتباعه لبوتن

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