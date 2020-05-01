«الكزة»: المنطقة الشرقية «متخبطة ومتوترة» بعد فشلها في السيطرة على الغرب الليبي

قال عبد الحميد الكزة رئيس ما يعرف “الهيئة البرقاوية”، إن: “عقيلة صالح يريد أن يثبت أنه مع الديمقراطية وصناديق الاقتراع، ومبادرته كانت متوقعة لإدراكه نهاية حفتر، وهو بذلك يريد القفز بهذه المبادرة” على حد قوله.

وواصل “الكزة” المعروف عنه تأييد الوجود التركي في ليبيا، أضاف “الكزة” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – اليوم الجمعة، مزاعمه قائلاً: “هناك حالة من التخبط والتوتر في المنطقة الشرقية بسبب فشل حملتهم للسيطرة على الغرب الليبـي والعاصمة طرابلس” على حد زعمه.