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«الكزة»: المنطقة الشرقية «متخبطة ومتوترة» بعد فشلها في السيطرة على الغرب الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عبد الحميد الكزة رئيس ما يعرف “الهيئة البرقاوية”، إن: “عقيلة صالح يريد أن يثبت أنه مع الديمقراطية وصناديق الاقتراع، ومبادرته كانت متوقعة لإدراكه نهاية حفتر، وهو بذلك يريد القفز بهذه المبادرة” على حد قوله.

وواصل “الكزة” المعروف عنه تأييد الوجود التركي في ليبيا، أضاف “الكزة” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – اليوم الجمعة، مزاعمه قائلاً: “هناك حالة من التخبط والتوتر في المنطقة الشرقية بسبب فشل حملتهم للسيطرة على الغرب الليبـي والعاصمة طرابلس” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياكزة خذ البزة ونام فانت مأجور وحقير وبعد ان يزول مفعول الترامادول ستعرف انك كذاب اشر فمن يسيطر على قاعدة الوطية يالوطى منين من الزنتان والرجبان من المنطقة الغربية واللواء التاسع منين ياميبون من المنطقة الغربية وغيرها من بلديات فى طرابلس من النواحى الاربع داعمة للجيش الوطنى مع سرت وبنى وليد اما المنطقة الشرقية فتعيش فى امان ويساعدون من خلال الجيش الوطنى زملاؤهم فى الغرب والجنوب لتحرير ما تبقى من مساحة صغيرة محتلة من الاتراك ونفايات بشرية من دواعش وخوان وقريبا ان شاء الله يتم تطهير المنطقة الغربية من الخوان والكورونا يابن الميبونة !!

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  • هذا الخرتيت الكزة أكثر من أكل المال الحرام والرشوة والعمالة والخيانة العظمى ما عنده شىىء غيرهم .

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