السويحلي: الهدنة التي تؤدي لدعم حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل لا معنى لها ولا نحتاجها

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي على إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة وقف العمليات العسكرية في ليبيا خلال شهر رمضان.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:” الهدنة التي تؤدى إلى تحسين قدرات مليشيات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل لا معنى لها ولا نحتاجها”.

واختتم قائلاً :”‏الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسي والتوافق وعدم الإقصاء هما شرطان لضمان الاستقرار في ليبيا هذه الحرب بأثمانها الباهظة يجب أن تكون آخر الحروب” حسب تعبيره.

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