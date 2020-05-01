“العقوري”: دور مجلس النواب رئيسي بعد إعلان تفويض الجيش

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية دور المجلس بعد إعلان التفويض للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد العقوري، في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة، أن دور مجلس النواب رئيسي، باعتباره السلطة المنتخبة، التي تمثل جميع الليبيين، وبالتالي يكون الإطار للحوار الوطني، والذي سيناقش جميع الملفات، ومنها التوزيع العادل للثروات، والمصالحة.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن مجلس النواب قام سابقا بالكثير تجاه المصالحة الوطنية منذ انتخابه، حيث أصدر قانون العفو العام وقانون الاستفتاء على الدستور.

وأضاف العقوري أن مجلس النواب رحب في وقت سابق بنتائج مؤتمر برلين، وأعرب عن استعداده لبدء الحوار السياسي، كما جاء في التوصيات، لكنه أعرب استمرار عن اعتراضه على عدم تنفيذ بعض البنود الهامة في الاتفاق السياسي، لافتا إلى أن بعض هذه البنود التي لم تنفذ تتضمن الترتيبات الأمنية.

ونوه رئيس اللجنة البرلمانية إلى أن نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق كان الوضع الحالي الذي وصلت إليه ليبيا، لافتا إلى أن مجلس النواب عبر أكثر من مرة عن الحاجة لبدء حوار جديد، بأفكار جديدة، تؤدي إلى وضع حلول ناجعة تعيد الاستقرار إلى ليبيا.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر قبل أسبوع المواطنين لإعلان موقفهم تجاه إسقاط اتفاق الصخيرات ودخول البلاد مرحلة جديدة، وردا على خطاب المشير، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وعدد من النواب والقياديات السياسية والمكونات المجتمعية والقبائل تفويضهم القيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة البلاد في الفترة المقبلة.