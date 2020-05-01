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سرت للنفط تبحث أوجه التعاون مع شركة سولار الأمريكية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان أوجه التعاون مع مسؤولي شركة سولار الأمريكية خلال اجتماع موسع عُقد عبر الدائرة المغلقة.

وتطرق مسعود سليمان خلال الاجتماع بمدير عام سولار “مانجوا دت” وممثل الشركة في ليبيا بوعجيلة سالم إلى سير العمل في مشروع وحدة توليد الكهرباء في حقلي الراقوبة وزلطن، بالإضافة لمشروع نقل الغاز وإدارته إلى جانب مشروعات مشتركة أخرى مازالت تحت الإنجاز في الحقول النفطية.

يذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قامت بعدة مهام أبرزها إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء البتروكيماويات بسواعد ليبية بعد توقفها لمدة تقارب السنتين بسبب عطل فني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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