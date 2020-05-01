موقع فرنسي: عملية «إيريني» الأوروبية مجرد حبر على ورق

كشفت موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي أن العملية العسكرية الأوروبية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا لم تتلق أي دعم حتى الآن من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الموقع المقرب من دوائر صنع القرار الأوروبي اليوم الأربعاء أن «مستقبل مهمة إيريني لا يزال غامضا في غياب أي مساهمات حقيقية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى «موافقة ألمانيا بشكل غير متحمس على توفير طائرة مراقبة بحرية لدعم العملية».

وأرجع «أفريكا إنتليجنس» عدم الحماس الألماني لهذه العملية إلى «إحباط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من شركائها في الاتحاد الأوروبي الذين لم يظهروا أي احترام لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا».

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية «إيريني» التي تعني باللغة اليونانية «السلام»، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا. ودخلت «إيريني» حيز التفعيل، الأحد الماضي، حيث نشر موقع الرادارات الإيطالي «Itamilradar»، تفاصيل أولى مهام العملية التي قوبلت باعتراض رسمي من حكومة الوفاق الوطني.

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