جمعية الهيئات القضائية: بإمكان المحاكم تفعيل قانون المحاكمة عن بُعد بسبب كورونا

أكد الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، الجمعة، أن القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الليبي ينص على إمكانية محاكمة الشخص عن بعد من خلال وسائل التواصل والقنوات الفضائية في حالة الضرورة، والتي تحددها المحكمة المختصة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بإمكان المحاكم والقضاة الاستفادة من القانون حاليا وتفعيله في ظل تفشي فيروس كورونا.

