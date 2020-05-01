

ليبيا



بوابة افريقيا- د ب ا |

01 May, 2020

اعترف روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا اليوم الجمعة، بأن بلاده أعادت مهاجرين عثرت عليهم وسط البحر، إلى ليبيا باستخدام سفينة خاصة، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن العملية – التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن – قد خالفت القانون الدولي.

وقال أبيلا للصحفيين إن حكومته أرسلت قاربًا خاصًا لإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى “ميناء مفتوح”.

وأصر أبيلا على أن العملية لم تنتهك القانون الدولي ، وأن “عشرات” الأشخاص كانوا سيموتون لو تم خلاف ذلك.

واستطرد يقول إن “طائرة تابعة لقوة فرونتكس (وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي) حلقت فوق رؤوسهم ومضت في سبيلها. مؤكداً ان العملية:” لم تكن إعادة قسرية، وأنها كانت إنقاذا للأرواح “.

وانتشل قارب الصيد الخاص مجموعة من المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في البلاد في 14 أبريل وأعادهم إلى ليبيا، البلد الذي غادروه.