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المشري: حكومة الوفاق نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الإتفاقية العسكرية مع تركيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن حكومة الوفاق نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الاتفاقية العسكرية مع تركيا.

المشري وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس قال:”قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أصبحت لديها القدرة على الهجوم، وليس الدفاع فقط ولا نخشى أي مرتزقة يحضرهم حفتر، وسنعيدهم إلى بلدانهم في توابيت” حسب زعمه.

وأضاف مدعيا :” المشكلة الكبرى لدى حفتر الآن هي في الرجال لأن هناك عزوفا في المنطقة الشرقية عن قواته ولذلك تسعى الدول الداعمة له لتوفير مرتزقة يقاتلون معه”

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • واضح انك متعاطى ترامادول فى نهار رمضان لهذا نرى هذا الهزيان فما تسمى حكومة الوفاق رفضها مجلس النواب المعترف به دوليا ومجلس دولتك الخرفانية مات واندفن مع الصخيرات وشيعت جنازته شعبيا يوم 27 ابريل اما المرتزقة السوريين فبالفعل وصلت نعوشهم بالمئات الى سوريا ولم نرى نعش احد من الجندويد او فاغنر يبدوا ان اشباح اوجنود انزلها الله لنصرة الجيش الوطنى حيث لم نرى اسير واحد منهم او حتى شهيد اما عن اكذوبة التحول الى الهجوم فالكل يشهد بفشل كل الهجمات وتكبكم خسائر فادحة اخرها اليوم اكبر رأس خرفانى فى طرابلس والمضحك ان مدنتين من غرب ليبيا العجيلات وزليتن اعلنت تاييدها لسيف الاسلام القذافى فمن يدعم السراج حتى من حولهم يحتقروه ويقولوا انه فاسد ويستحق السجن !!!

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  • وهل تنكر ياميبون ان نيران الجيش الوطنى تصل لكل شبر فى طرابلس وقادرة على تدمير اى وكر تتواجد فيه وان كان ثمن طلقة المدفع اغلى من رأسك الغبية ولكن قريبا سيتم الامساك بك من قفاك وايداعك مصحة للامراض العقلية او العلاج من الادمان

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